Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2024 | Scorpione irascibile Pesci preoccupato

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 21 luglio 2024) L'diFox del 22si lascia condizionare da un cielo astrale interessante. Superata la fase del plenilunio, molti segni zodiacali dovranno rialzare la testa. Glisi sentiranno irascibili mentre isaranno in pensiero per un familiare. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di lunedì 2222Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete ti vede uscire da un weekend agitatissimo. In queste 24 ore dovresti rilassarti. Entro la serata recupererai. Toro - L'diFox del Toro suggerisce di tenere sotto controllo i conti. Piano piano riuscirai a risalire la china. Gemelli - L'diFox del Gemelli dice che godrai di buone stelle e potrai lanciare dei progetti.