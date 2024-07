Olbia nascondono i nipoti nel bagagliaio e prendono il traghetto | finisce male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Una coppia di turisti provenienti dal Trentino stava per rientrare dalle vacanze in Sardegna insieme ai dueni. Tuttavia, al momento dell'acquisto dei biglietti per il, c'era un grosso problema: senza i documenti dei bambini, non era possibile acquistare i biglietti per i minori. La soluzione escogitata dai due turisti è stata folle, rischiosa: nascondere i bambini neldell'auto da imbarcare. Sebbene inizialmente sembrasse che il piano stesse funzionando, un controllo a bordo poco prima della partenza ha svelato l'inganno. La coppia e isono stati così costretti a rimanere a terra, con una multa di duemila euro per gli adulti. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il 28 giugno la coppia, sui 45 anni, si è recata alla biglietteria diper acquistare quattro biglietti, una cabina e il passaggio auto per ildiretto a Livorno.