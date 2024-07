Matteo Berrettini torna subito in campo a Kitzbuehel | avversari e scenari di tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Archiviato il successo nel torneo di Gstaad (Svizzera),può avere ambizioni anche nel prossimo appuntamento sulla terra rossa in altura (22-28 luglio). Il riferimento è all‘ATP250 di, dove l’azzurro potrebbe far valere le sue qualità tennistiche ben si spostano sul background. Una terra veloce, con il rimbalzo molto alto, adatta al gioco di. L’esordio però non sarà dei più semplici, al cospetto dell’insidioso russo Pavel Kotov, non molto mobile, ma decisamente potente da fondo. Uno con le molle. Nel caso in cui,dovesse approdare agli ottavi di finale dovrà vedersela contro il cileno Alejandro Tabilo, capace in stagione di spingersi anche alle semifinali degli Internazionali d’Italia battendo nel proprio percorso Novak Djokovic.