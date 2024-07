Il piu’ atteso Kean risponde a tono Non ha perso il vizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Lo aveva fatto capire bene sui social, dopo la presunta ’scarsa mira’ in un gioco con dei bambini. Sotto questo aspetto Moiseè stato di parola e dopo aver saltato il test di una settimana fa con la Primavera, alla prima occasione valida per colpire si è fatto trovare pronto, siglando contro la Reggiana la sua prima rete con la Fiorentina e raccogliendo gli applausi dei 1.500 presenti al Viola Park. La fame del classe 2000 è tanta dopo un anno avaro di emozioni e l’ex Juventus lo ha fatto vedere molto bene in ogni allenamento:si è infatti presentato con una forma fisica invidiabile e una cattiveria sotto porta dei tempi migliori, al punto da dover attendere solo un quarto d’ora prima di spezzare il proprio digiuno da reti. La sintonia con tutti gli esterni è già buona, come lucidità e protezione della sfera.