I giochi sono fatti e al momento è il caso di attendere prima di riprenderli

(Di domenica 21 luglio 2024) Per quanto riguarda il Vecchio Mondo, più precisamente la UE, buona parte degli adempimenti elettoralistati completati. Non è certamente questo il tempo per tentare di decifrare nei particolari i risultati delle urne.Tanto soprattutto dopo quanto si è verificato in Francia in una settimana, quella che è trascorsa tra il primo e il secondo turno di consultazioni. È domenica, quindi la tentazione di fare una puntata con la mente in zone del pensiero più amene è forte e, alla fine, si trae la conclusione che, probabilmente, sarebbe stato meglio non dare ascolto a quella sirena, l’amenità.