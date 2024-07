Furia McLaren in Ungheria Norris e Piastri i più veloci Sainz lascia dietro Leclerc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) La Formula Uno cambia copione inma non come sperano i tifosi della Ferrari. Mi spiego: dopo dodici anni c’è di nuovo una prima fila interamente occupata dalla. In pole ci sta Lando, scortato da un sempre più aggressivo Oscar, vicinissimo al presunto capitano. Non accadeva dal 2012: allora i drivers del team erano Lewis Hamilton e Jenson Button. Favorito. "Se non vinco sarà una domenica buttata":l’ha messa giù dura e con ragione. Da un po’è l’auto migliore. Ha sprecato più di una occasione, tra errori del muretto e svarioni dei piloti.ha promesso di dare una mano al compagno: "Vorrei vincere, ma come squadra abbiamo l’obiettivo del mondiale costruttori" Guai comunque a sottovalutare Verstappen: è vicinissimo al duo Arancione e non conviene sottovalutarlo. Mai. La Ferrari.