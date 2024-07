Cosa dice l’attentato a Trump sullo stato delle élite politiche Scrive Caligiuri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 luglio 2024) Il recente attentato a Donaldha riproposto in modo clamoroso, ma non inatteso, il tema intolleranza e del linguaggio d’odio nel dibattito pubblico globale. È una dimostrazione evidente che gli insulti sui social si possono trasformare non raramente in realtà. Da anni stiamo assistendo a un crescendo che sembra inarrestabile. Dal mio punto di vista, l’intolleranza rappresenta non soltanto un fenomeno sociale dilatato dalla Rete ma una raffinata forma di conquista e mantenimento del potere. Ci si divide soprattutto sulle parole più che nei comportamenti concreti del potere, che sono in gran parte omogenei. Secondo me, occorre riflettere sul concetto del capro espiatorio su cui si fondano, secondo alcune interpretazioni, i meccanismi sociali.