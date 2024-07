Brindisi operaio muore nel tentativo di contenere un incendio Emiliano | Chi provoca il fuoco è irresponsabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Mario Rutiglio,dell’agenzia forestale Arif – 60 anni, originario di Ostuni – è morto nel tardo pomeriggio di ieri in territorio di Ceglie Messapica, in Provincia di, durante le fasi di contenimento di unche ha bruciato degli ulivi secolari. L’incidente – Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto da un grosso ramo spezzatosi da un albero. Sul posto è intervenuto il 118, ma per l’non c’è stato niente da fare. L’allarme è stato dato da altri colleghi dell’Arif, anch’essi impegnati nelle operazioni di contenimento dell’e bonifica del luogo. Il messaggio di– “Una tremenda notizia colpisce tutti noi della Regione Puglia.