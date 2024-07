All’Occidente serve un giornalismo che non sveli i suoi crimini | così si spiega il caso Assange

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) La liberazione di Julianha certamente costituito una grande vittoria e occorre rallegrarsi per questo grande combattente per la libertà d’informazione che ha trascorso oltre dodici anni della sua vita in difficili condizioni di detenzione, prima nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e poi nel carcere britannico di massima sicurezza di Belmarsh.è stato perseguitato senza pietà dal potere imperiale degli Stati Uniti perché ha rivelatodi guerra e contro l’umanità e retroscena politici molto imbarazzanti per Stati Uniti e Nato.