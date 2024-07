Una settimana di libri a Decima Letture e giochi per tutte le età

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Appuntamento a San Matteo dellacon la 76ª edizione de ‘La fiera del libro’. Da oggi al 26 luglio, la parrocchia di, con il patrocinio del Comune, organizza la tradizionale kermesse. Ogni sera, a partire dalle 19, il pubblico può visitare gli stand deie quelli gastronomici. Oggi inizio delle attività con ledi ‘Nati per leggere’, a cura della biblioteca comunale Pettazzoni, caccia al tesoro organizzata dai gruppi giovanissimi della parrocchia. Domani, presentazione del libro ‘Se fossi in te’ di Susanna Bo, organizzata in collaborazione con il circolo culturale ‘GK Chesterton’ di San Giovanni in Persiceto. A seguire tributo ai Nomadi con il gruppo musicale Allegri vagabondi. Lunedì quiz a premi sul tema ‘e dintorni’ e tombola per bambini organizzata dall’associazione Amici del sacro cuore.