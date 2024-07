Ucraina | uccisa a Leopoli ex parlamentare nazionalista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Un'ex deputatadel Parlamento ucraino, nota per le sue accese campagne in difesa della lingua, è morta ieri sera in ospedale dopo essere stata vittima di un attentato ieri a: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città, Andriy Sadovy. "Iryna Farion è morta in ospedale. I medici hanno fatto tutto il possibile È molto spaventoso e terribile. Dico sempre che non esiste più un posto sicuro in. E' stato un omicidio audace e sfrontato, l'assassino deve essere trovato!", ha scritto il sindaco. E' in corso una vasta caccia all'uomo per catturare l'assassino, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che qualsiasi atto di violenza deve essere condannato. Farion, una linguista, venne eletta in Parlamento nel 2012 con il partitoSvoboda (Libertà), ma non riuscì a mantenere il seggio alle successive elezioni.