Temptation Island discusso ex protagonista si candida per il Grande Fratello | Vorrei farmi conoscere non in relazione alla coppia

(Di sabato 20 luglio 2024) Un exdiha recentemente svelato di voler partecipareprossima edizione di, condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Manuel Maura, che partecipò al reality delle tentazioni incon la ormai ex fidanzata Francesca Sorrentino. Dopo aver concluso l’esperienza televisiva da separati dopo il falò di confronto, i due si erano riavvicinati durante le festività natalizie, ma la riconciliazione è stata di breve durata. Il mese scorso, infatti, Manuel e Francesca si sono allontanati nuovamente, come ha dichiarato in seguito la Sorrentino, per incompatibilità caratteriale. Successivamenterottura, Manuel è stato oggetto di voci che lo accusavano di tradimento nei confronti di Francesca, in quanto venne fotografato in compagnia di un’altra ragazza.