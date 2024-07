Roma rissa tra uomini armati in metro La fuga dei passeggeri terrorizzati Poi l’arresto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 - Apanico nelverso le 13.30 quando è scoppiata una violentatra tre. I tre, tutti maghrebini, hanno iniziato ad affrontarsi senza esclusione di colpi su un vagone dellaB, alla stazione Tiburtina, direzione Laurentina: uno brandiva una sega, un altro aveva in mano un collo di bottiglia e il terzo si era sfilato la cinta. Appena hanno iniziato ad affrontarsi c'è stato un fuggi fuggi generale deidel vagone. Quel trambusto di gente che scappava e urla di terrore ha attratto l'attenzione di poliziotti e militari in servizio, che hanno bloccato e arrestato i tre. Per uno di loro c'è stato bisogno del pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini per le lesioni al volto riportate.