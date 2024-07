Regionali il candidato dem in tour | Salute e tutela del territorio le priorità del mio programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Tappa modenese per ilPd alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Il dem ha incontrato al palazzo comunale il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente della Provincia Fabio Braglia, ma ha anche visto i dirigenti locali del suo partito insieme all’ex segretario provinciale Roberto Solomita. Da parte di Mezzetti, massima fiducia nei confronti del, tra l’altro sindaco di Ravenna: "La candidatura di Michele de Pascale è la migliore che potevamo avere in questo momento. Ha maturato una grande esperienza come primo cittadino di Ravenna, ha dovuto superare prove importanti sia nella propria vita che in politica, non ultima l’alluvione che ha colpito duramente proprio il suo comune.