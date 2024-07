Pisa lo yacht da 74 metri sul canale dei Navicelli Ora pronto per l’allestimento finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Sempre più in alto, sempre più ai vertici dell’industria nautica internazionale. Venerdì mattina, un altro grande progetto della cantieristicana ha raggiunto il porto di Livorno attraverso ildei. Nonostante le dimensioni importanti le manovre dei rimorchiatori sono state impeccabili e il natante è oraper raggiungere il porto di La Spezia per gli allestimenti finali nei cantieri Sanlorenzo. “Lungo 74e largo 14, per una stazza di 420 tonnellate è il secondo scafo più grande realizzato dai cantieri Carpensalda - spiega il cavalier Bruno Lotti - altri cinque scafi dai 50 ai 60sono in costruzione negli stabilimenti della Darsenana e due di questi saranno varati uno prima di agosto e l’altro a settembre”.