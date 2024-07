Passante la Regione alza la voce | Cantieri veri entro novembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilnon passerà di moda con l’avvento della nuova legislatura in viale Aldo Moro, e intanto l’attuale maggioranza ha fissato come deadline proprio la fine del mandato,. Il messaggio ad Autostrade e ministero dei Trasporti da parte di Andrea Corsini, assessore regionale, è chiaro. "Abbiamo una situazione in cui Autostrade sta ridefinendo il costo complessivo dell’opera per ridurre, nel Pef (il piano economico finanziario dell’opera) i 2,9 miliardi previsti. Noi – ha fatto così il punto della situazione Corsini, durante una conferenza stampa inal fianco della presidente facente funzioni Irene Priolo – siamo in attesa di una definizione più precisa dei costi, ma abbiamo ribadito che siamo in forte ritardo, un ritardo di quasi un anno rispetto a quanto previsto da Autostrade, e che le opere di compensazione e di adduzione sono inattaccabili".