Noah Lyles divampa sui 100 | tempo sontuoso risposta a Thompson verso le Olimpiadi Tebogo ok

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) La decima tappa della Diamond League ha regalato una spettacolare gara dei 100 metri, con cinque atleti scesi sotto il muro dei dieci secondi nonostante il vento contrario di 0,3 m/s.ha inscenato un autentico show sul rettilineo di Londra, vincendo con il perentorio crono di 9.81: personale migliorato di due centesimi da parte del Campione del Mondo, che ha siglato il terzomondiale stagionale alle spalle del giamaicano Kishane(9.77) e del keniano Ferdinand Omanyala (9.79). Il velocista statunitense ha dimostrato di essere in una perfetta condizione fisica in vista delle imminentidi Parigi 2024, dove si presenta come uno dei grandi favoriti della vigilia per vincere la gara regina: oggi ha risposto nitidamente a