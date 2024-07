Napoli Anguissa salterà l’amichevole contro il Mantova CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) Oggi alle 18 ilgiocheràildi Possanzini, ex vice di De Zerbi. La presenza di Osimhen è in dubbio,quasi certamente non ci sarà. Ieri ha saltato l’allenamento mattutino e nel pomeriggio è stato visto mentre si recava in palestra. Lo scrive il Corriere dello Sport: Per Conte quella di oggi – ilè in ritiro a a San Lorenzo Dorsino – sarà un’altra occasione per registrare i progressi tattici della squadra puntando sulla difesa a tre, sul lavoro dei quinti e lo sviluppo della manovra che passa dal centravanti sviluppandosi poi sulla trequarti con i due dietro la punta e il supporto degli esterni. Sistemi, concetti e idee alla base del calcio che si sta costruendo per la prossima stagione.