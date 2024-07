Morelli avverte Sala | | Serve una sanatoria e poi una nuova legge Non l’interpretazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) "La norma Salva-Milano? Il primo obiettivo è sanare le procedure urbanistiche del passato finite sotto inchiesta. Il secondo obiettivo sarà quello di guardare al futuro approvando unanorma su demolizioni e ricostruzioni. Per far ciò, tutte la parti in causa, dal Governo al Comune fino alle forze parlamentari, devono essere coese nell’individuare le mosse corrette per risolvere il problema di Milano". Parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro, da mesi impegnato a risolvere il caso Milano sul fronte dell’urbanistica. Sottosegretario, a Milano è stato sequestrato un altro cantiere. La Procura non si ferma sulle presunte irregolarità delle pratiche edilizie. "Non è che le norme non siano state rispettate, ma male interpretate".