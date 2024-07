Mi era mancato Matteo Berrettini | il colpo con cui ha steso Tsitsipas | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024)ha superato in due set - 7-6 (6), 7-5 - il greco Stefanose vola così in finale all'Atp 250 di Gstaad. Ma per aggiudicarsi il titolo dovrà vedersela con il francese Quentin Halys. "Ero concentrato e sapevo che ogni break poteva essere decisivo - ha spiegato l'azzurro -. È stato un mix di emozioni che ha portato al tie break del primo set. Io ho giocato il mio miglior tennis al momento decisivo". Adesso in finale ritroverà dopo tanti anni il francese Quentin Halys che, a differenza del romano, non è mai esploso malgrado promettesse bene. "Sarà una gara difficile - ha sottolineato- ci siamo incontrati in un torneo in Toscana nove anni fa ed era una situazione diversa". L'azzurro arriva in finale dopo un match dominato contro il numero 12 al mondo.