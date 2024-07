Meloni | sull' Ue coerente con voto giugno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 luglio 2024) 8.25 La premierha chiesto a FdI di non votare il bis di von der Leyen "per coerenza al risultato delle Europee die non per ragioni di partito.Non tengono in considerazione cosa i cittani hanno chiesto l'8 e 9".L'Ue, dice al Corsera,così come è non le piace ."Deve fare meno e meglio.Deve regolare meno", sostenere la competitività. Risponde agli attacchi delle opposizioni. Ritorsioni'Italia? "Surreale". "Il M5S mi insulta perchè ho votato come loro, il Pd perché non ho votato come loro". "Noi Coerenti e leali".