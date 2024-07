Madonna del bosco Il Santuario è chiuso per furto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)delladeldi Imbersagoper. L’altra notte un intruso ha messo a segno un colpo sacrilego. Dopo essere entrato nel luogo di culto mariano da una finestra sopra una porta, ha divelto la porticina del tabernacolo dell’altare principale, buttato a terra arredi sacri e distrutto una vetrata e rubato le offerte. Il colpevole sarebbe un ladro solitario, si presume un tossicodipendente a caccia di qualche spicciolo per una dose di droga. Ieri mattina, per poter svolgere tutti gli accertamenti, i carabinieri hanno transennato la zona, mentre i padri oblati che gestiscono il, che è anche una basilica giubilare, hannola chiesa per poter effettuare un inventario dei danni. Già nella notte tra martedì e mercoledì qualcuno aveva tentato di introdursi nelcalandosi dalla cupola. D.D.S.