LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Mancini Ardizzone e le staffette miste azzurre in finale Valensin e Villa nel pomeriggio

(Di sabato 20 luglio 2024) 12.38: Ci saranno due azzurri innei 400 ostacoli!chiude al secondo posto la terza e ultima semicon 52?15, sopravanzato dal ceco Vana con 51?93, qualificato anchecon il miglior tempo fra i ripescati 12.33: Primo salto nullo per Crotti 12.31: Record personale di Sorci con 12.55 nel peso del decathlon 12.30: Non c'è l'azzurro Fabio Furlan al via della qualificazione del triplo. L'Italia si affida a Crotti per tentare di centrare la12.28: Il ceco Rada vince la seconda semidei 400 ostacoli con il nuovo record europeo Under 18 di 50?97, secondo posto per il tedesco Atwani con 52?26, terzo posto per l'azzurrocon con 52?45 al momento è il primo dei ripescati. Tra pocoal via nell'ultima semi12.