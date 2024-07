Lando Norris in pole al Gran Premio d' Ungheria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - Il britannico(McLaren), con il tempo di 1'15"227 ha conquistato laposition nel Gp di. Secondo posto per l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, a 22 millesimi. Terzo il campione del mondo, Max Verstappen a 46 millesimi. Quarto posto per Carlos Sainz (Ferrari (+0"469), quinto Lewis Hamilton (Mercedes, +0"627), sesto Charles Leclerc (Ferrari, +0"678). Settimo posto per Fernando Alonso (Aston Martin, +0"816), ottavo il compagno di scuderia Lance Stroll (+1"017), quindi le RB completano la top ten con Daniel Ricciardo (+1"220) e Yuki Tsunoda (+1"250).