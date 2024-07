L’Airbus A321XLR alimentato da motori LEAP ottiene la certificazione EASA

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 20 luglio 2024) Il motoreè il primo certificato per questa applicazione L’entrata in servizio è prevista per la fine dell’anno L’è la gamma di più lunga data della famiglia A320neo FARNBOROUGH, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–CFM International festeggia ladelconda parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (). L’è il quinto aereo della famiglia A320neo dotato di. Ladell’aeromobile è stata accreditata dagli aggiornamenti delle omologazioni del motore, concessi dall’e dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti il 10 luglio. “Ladell’conCFM è un traguardo fondamentale che consente ai nostri operatori una maggiore flessibilità nella programmazione delle rotte”, ha dichiarato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International.