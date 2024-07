Juventus piace molto Raspadori

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Secondo Sportitalia laseguirebbe con particolare attenzione. I bianconeri, però, si dedicheranno agli esterni offensivi nella seconda parte del mercato.e non solo Così Sportitalia sull’esterno d’attacco del napoli e su altri potenziali obiettivi della: “Lasi dedicherà con calma agli esterni offensivi in una seconda parte del mercato, ma ci sta lavorando già in questi giorni. Premessa:, anche perché può agire da punta centrale, ma non andiamo – almeno adesso – oltre le suggestioni. Altra premessa: Gudmundsson è stato proposto alla Juve, Zangrillo lo ritiene dentro il Genoa come Gilardino, in ogni caso oggi non è una priorità.” Sportitalia prosegue: “E comunque l’Inter non va dimenticata.