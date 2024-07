Il ministro Leo copia Tremonti e lo peggiora | il suo fisco sarà sempre più precario e ingiusto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) In campagna elettorale la premier Meloni aveva promesso la flat tax incrementale per i lavoratori dipendenti. Gli incrementi di reddito sarebbero stati tassati non con l’aliquota marginale ma con un’aliquota ad hoc, in generale dimezzata. Dopo due anni questo nuovo tassello delnero è arrivato, ma non per tutti. La flat tax incrementale probabilmente arriverà all’interno della disciplina del nuovo concordato preventivo per gli autonomi. La commissione Finanze del Senato ha approvato un parere vincolante che impegna il legislatore ad introdurre una sorta di flat tax incrementale sulla differenza tra reddito concordato e quello dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta precedente, scaglionata, con aliquote crescenti a seconda del punteggio Isa.