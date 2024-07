Google e le Big Tech stanno soffocando l’editoria digitale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 20 luglio 2024) I siti online, in particolar modo le realtà editoriali, utilizzano da sempre uno strumento messo a disposizione daper analizzare e conteggiare diverse metriche: dalle visualizzazioni di pagina, al numero di utenti attivi, passando per la frequenza di rimbalzo e altri dati che sono utili non solo per comprendere il “successo” dei contenuti pubblicati, ma anche per ottenere una corretta remunerazione pubblicitaria. Dallo scorso 1° luglio, però, c’è stato l’ultimo step del passaggio dalle metriche di Universal Analytics a quelle diAnalytics 4. Gli effetti sull’ecosistema internet, però, sono stati devastanti e il futuro sembra tutt’altro che roseo.Analytics 4 stail mondo delIl passaggio ha portato a un calo drastico di tutte le metriche. Questo vuole dire che GA4 – solo per fare un esempio – conteggia meno visualizzazioni.