Gallant | sangue israeliano ha un prezzo

(Di sabato 20 luglio 2024) 19.15 L'esercitoha confermato di aver colpito "obiettivi militari" in Yemen.L'Idf ha fatto sapere di aver attaccato il "regime terroristico Houthi" in risposta "agli attacchi contro Israele".E' la prima volta che Israele attacca direttamente lo Yemen. "L'incendio che attualmente brucia a Hodeidah è visibile in tutto il Medio Oriente e il significato è chiaro" ha detto il ministro della difesa. "Gli Houthi ci hanno attaccato più di 200 volte.Noi li abbiamo colpiti.E lo faremo se sarà richiesto".