Fine settimana dedicato ai fumetti al Rimini Comix con l’autore pontino Francesco Romano

(Di sabato 20 luglio 2024) Questo2024 sta animandocon una delle più importanti manifestazioni nazionali dedicate al fumetto. Dal 18 al 21 luglio, il Parco Federico Fellini ospita una mostra mercato vibrante e ricca di eventi imperdibili per appassionati di ogni età. Espositori e Autori Numerosi stand delle principali case editrici nazionali e internazionali colorano l’evento, con autori che mostrano orgogliosi le loro creazioni, firmano autografi e posano per selfie con i fan. Tra questi, il giovane ma già affermato autore, di Sezze, che ha attirato l’attenzione con le sue opere e disegni originali. Dettagli dell’Evento2024 si svolge nell’ambito del programma degli eventi di Cartoon Club, offrendo un ingresso gratuito per tutti i visitatori.