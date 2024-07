EnergySmart da Graded un’App per la gestione intelligente delle bollette 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Si chiama “EnergySmart” ed èlicazione all’avanguardia per labollette energetiche che integra intelligenza artificiale, data analytics e chatbot. E’ l’ultima sfida proposta daSpa, società napoletana del settore Energia guidata da Vito Grassi, a due giovani studenti del settimo anno accademico di Digita, l’Academy nata dalla partnership tra Università di Napoli Federico II e Deloitte Digital. A lavorare allo sviluppo dell’App, dallo scorso mese di aprile, sono stati Sirio De Pascale, una laurea in Business Economics & Green Economy, e Antonio Dubbioso, laurea in Ingegneria gestionale della logistica e della produzione, guidati dai tutor Ludovica Landi, Chief Operating Officer, e Gennaro Ardolino, CISO di, e con il supporto tecnico di Fabio Palumbo, Giovanni Carulli e Teresa Tarantino.