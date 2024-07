Denunciati in tre per aver usato un documento falso nel registrare il contratto d’affitto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 20 luglio 2024) BIBBONA – Sono gravemente indiziati di ricettazione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, sostituzione di persona e uso di atto. Sono statitre ragazzi di origine africana di poco sopra i 20 anni, tutti residenti in provincia di Livorno e Pisa dai carabinieri di Bibbona. Le indagini sono scattate quando i militari hanno appreso che alcuni giovani stranieri avevano affittato un piccolo appartamento in una struttura ricettiva della zona attorno al quale erano stati notati strani movimenti di persone. I carabinieri hanno dapprima esaminato ild’identità, in possesso del gestore della struttura, relativo alla persona che aveva effettuato la prenotazione, peraltro perfezionata via internet, rilevando che si trattava di ungrossolanamente contraffatto.