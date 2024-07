Cologno Monzese volto coperto e pali da giardino in mano | ragazzini tentano di forzare l’ingresso della piscina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)(Milano), 20 luglio 2024 – Con ile alcunidain, un gruppo diha provato a danneggiare le porte d'ingressocomunale di, nel Milanese, nel tentativo di entrare nella struttura. La vicenda risale alle prime ore di venerdì 19 luglio. I carabinierilocale tenenza, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti subito, riuscendo a bloccare e poi arrestare per furto aggravato quattro ragazzi, tutti italiani: un 17enne, un 18enne e due 19enni, tre dei quali con precedenti. Insieme a loro c'era anche un complice di 14 anni, che è riuscito a scappare, ma è stato poi raggiunto, identificato e denunciato a piede libero. Il 17enne aveva con sé 0,5 grammi di cocaina e 0,6 grammi di hashish, ed è stato per questo per segnalato all'autorità.