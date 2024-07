Colcitrone contro la giuria Biagini | Sempre corretti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) La lettera in cui il rettore Andrea Fazzuoli chiede la convocazione della Consulta dei quartieri, oltre al duro attacco al maestro di campo Carlo Umberto Salvicchi, contiene anche alcuni addebiti nei confronti dellaper illlo dell’eventuale colpo di mazzafrusto nella carriera ordinaria del giostratore Davide Parsi. "Tenuto conto della norma e della prassi osservata negli anni – scrive Fazzuoli nella sua lettera – riteniamo che anche in questo caso il maestro di campo e lanon abbiano operato correttamente visto che è noto che il giostratore non può scendere da cavallo fin tanto che i giudici non hanno terminato la verifica volta ad accertare se vi sia stato o meno l’impatto con il mazzafrusto. Scendere da cavallo prima che la verifica sia effettuata, potrebbe consentire al giostratore di eliminare dai propri indumenti eventuali segni lasciati dal mazzafrusto".