CdS – tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

(Di sabato 20 luglio 2024) 2024-07-20 11:35:52 Arrivano conferme dal CdS: 11:00 En-Nesyri flirta con Mourinho e la Roma si allontana En-Nesyri si allontana dalla Roma, che ha messo in stand-by la trattativa nei giorni scorsi. Concreto l’interesse del Fenerbahce di José Mourinho, che vuole regalarsi un colpo importante in attacco. Il Siviglia aspetta l’offerta giusta. 10:52 De Ligt, il Manchester United molla l’ex Juve Matthijs De Ligt non andrà al Manchester United. Troppo alta la valutazione del Bayern Monaco, come confermato da Sky Sports Germany. I bavaresi chiedevano 50 milioni più bonus per il cartellino dell’ex Juve. 10:45 Monza, Pessina: “Szczesny? Mi piacerebbe” È ufficialmente iniziata una nuova stagione per il Monza di Adriano Galliani, che ha affidato la panchina ad Alessandro Nesta.