Calciomercato com – Juventus è intesa totale con Todibo | il punto della trattativa col Nizza|Primapagina

(Di sabato 20 luglio 2024) 2024-07-19 23:30:00 Arrivano conferme: Ancora tre rinforzi per completare un mercato in entrata imponente e rivoluzionario, per ridisegnare unaad immagine e somiglianza del nuovo allenatore Thiago Motta. Cristiano Giuntoli ha definito da poche ore l’innesto Juan Cabal per il reparto difensivo – spendibile sia nella posizione di centrale di piede sinistro che in quella di esterno mancino – idealmente per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Alex Sandro e si appresta ora a spingere a tutta per aggiungere un ulteriore innesto nella batteria dei centrali. Tramontata da tempo la pista Calafiori per questione di costi, il nome sul quale il responsabile dell’area tecnica ha posto tutte le sue attenzioni risponde a Jean-Clairedel Nizza.