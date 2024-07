Aggiornamento di Spider-Man 4 fornito da Kevin Feige

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 20 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Nuovi Aggiornamenti su-Man 4 da, presidente dei Marvel Studios, ha recentemente offerto nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di-Man 4. Parlando con io9,ha rivelato che il lavoro sul film è già iniziato e che gli sceneggiatori stanno attualmente lavorando su una bozza. “Amy Pascal e io ci stiamo lavorando”, ha affermato. “Abbiamo degli scrittori che ci consegneranno una bozza in tempi relativamente brevi”. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, i fan sono in attesa di possibili sorprese alla Hall H del Comic-Con di San Diego, dove i Marvel Studios potrebbero rivelare nuovi sviluppi. Cosa Sappiamo di-Man 4? Negli ultimi anni, ci sono stati numerosi rapporti e voci su un nuovo film di-Man con Tom Holland.