Accoltellato dopo la lite nel pub a Milano Marittima | è caccia all’aggressore

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Un ragazzo poco più che ventenne di origine magrebina ma residente nel Cesenate, è statoquesta notte in strada aed è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena:essere stato operato, è ora ricoverato in chirurgia d'urgenza con una prognosi di 30 giorni. I carabinieri della locale Compagnia stanno dando laall'aggressore. Tutto - secondo quanto finora emerso - è cominciato per futili motivi all'interno di un pub del centro della località rivierasca. Laè poi proseguita in strada dove il ferito è stato centrato con alcuni fendenti all'addome.