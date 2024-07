West Nile primo morto in Italia nel 2024 | è una donna di Pordenone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non ce l’ha fatta ladi 80 anni, di Villotta di Chions, che aveva contratto nei giorni scorsi l’infezione davirus. L’anziana è morta ieri sera, nel reparto di Neurologia dell’ospedale civile di, dove si trovava ricoverata in gravissime condizioni: dopo i primi sintomi lievi, era entrata in coma irreversibile. L’80enne aveva manifestato i primi sintomi dell’infezione davirus il 10 luglio, con segni di stanchezza e inappetenza. Successivamente, il suo stato di salute era peggiorato con febbre alta ed encefalite, portando infine a un coma irreversibile il 14 luglio. I tecnici del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale hanno effettuato un sopralluogo nell’area circostante la casa dell’anziana, che si trova vicino al fiume.