Una soluzione per oli esausti pile e abiti usati

(Di venerdì 19 luglio 2024) La raccolta domestica degli oli alimentari, quella deglismessi e il mezzo itinerante per ritirare i piccoli rifiuti pericolosi. È boom per i nuovi servizi offerti da Gelsia Ambiente. Come il progetto PuntOlio, un’iniziativa tecnologicamente avanzata dedicata alla raccolta domestica dell’olio alimentare esausto: inaugurata nel 2022, oggi vede operativi oltre 70 punti di raccolta. Nel 2023 il progetto ha fatto registrare un +126% nel recupero dell’olio esausto rispetto all’anno precedente, arrivando a oltre 54mila chilogrammi raccolti. In crescita del 19,78% la raccolta indumenti con più di 190 cassonetti gialli con il logo di Gelsia Ambiente e la scritta “Dona valore“. Altro servizio in crescita è l’Ecovan, un mezzo itinerante che raccoglie piccoli rifiuti domestici pericolosi come, farmaci, vernici, piccoli elettrodomestici.