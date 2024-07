Una nuova esperienza in-app su TikTok per l’album ‘MUSE’ di Jimin

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 19 luglio 2024)lancia unain-app per celebrare, secondo album solista didei BTS. Attraverso la campagna #Who i fan possono partecipare a un hub interattivo e sbloccare premi esclusivi in occasione dell’uscita del nuovo disco. Uno spazio inedito, dunque, che offre un’experience completamente interattiva con contenuti disponibili solo su. Partecipare è semplicissimo. A partire da venerdì 19 luglio, gli utenti hanno accesso all’hub #Who cliccando sul banner di ricerca correlato ae BTS. Tale hub presenta sfide che permettono di sbloccare una cornice del profilo esclusiva a tempo limitato, contenuti speciali die un Fan Spotlight che celebra i membri dell’ARMY. Grafica da Ufficio StampaL’iniziativa promossa dalla piattaforma conferma l’attenzione dialle tendenze musicali internazionali.