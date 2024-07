Un ‘giuramento di Socrate’ per gli insegnanti? Di una cosa sono certo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Michele Canalini Ecco, unain più, in piena estate, detta sugli. La scrittrice e docente Cristina Dell’Acqua, dalle pagine del Corriere della Sera, ha proposto per tutti i docenti un “giuramento di Socrate”: “Farò in modo che la mia aula sia un luogo d’ascolto, di confronto, di dubbi, piena di vita. E dove si impara a contemplare”. Ecco dunque che, dopo la spada di Damocle (genitori e presunti esperti), la fatica di Sisifo (le innumerevoli incombenze burocratiche), il labirinto di Minosse (la testa degli studenti), il canto delle Sirene (le promesse di aumenti stipendiali), la guerra di Troia (la speranza per il ruolo, e dieci anniquantomeno un’ipotesi ottimistica) e il pomo della Discordia (iol’insegnante più bravo, preparato, sapiente e pure più bello rispetto a tutti gli altri), arriva infine la formula del giuramento di Socrate.