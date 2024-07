Tunes on Tap 2024 | tanta musica e ottima birra artigianale al Birrificio Agricolo Podere 676

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024) Eventili che animeranno indimenticabili serate all’insegna della buonae dell’: tutto questo si potrà vivere al676. Il676 è un’eccellenza nel mondo della produzionedella, situato in una splendida cornice bucolica. Oltre alla possibilità di visitare ilcon i “beer tour” per scoprire tutti i segreti, e le fasi della lavorazione della676 offre un ricco calendario di serateli che animeranno le calde notti estive. La novità , partita dal 13 luglio, sono le serateli, con un programma ricco di appuntamenti che proseguiranno per tutto agosto. Il programma Il calendario degli eventi prevede: 20 luglio – Simone Nobile Blues Band Serata all’insegna del blues più genuino con la Simone Nobile Blues Band.