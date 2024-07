Stile aestethic la guida per arredare le camere in modo armonioso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Loaesthetic è diventato una vera e propria tendenza tra i più giovani, perfetto per chi ama il bello in tutte le sue forme, anche per quanto riguarda l’arredamento di interni e, soprattutto, la camera da letto. Molti utenti della Gen Z condividono sui social network, in particolare su TikTok e YouTube, le immagini delle loro stanze decorate in questo. Significato Quando si entra in una camera decorata con questosi coglie per prima cosa il senso di accoglienza e comfort. È lo spazio ideale dove si vuole trascorrere del tempo in tranquillità, lontano dal resto del mondo, e dove non si vede l’ora di tornare a fine giornata. È dunque molto più di una stanza della casa destinata unicamente al riposo notturno.