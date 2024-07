Spinazzola | Quando ero a Siena stavo con tutti napoletani Tornavo a casa e parlavo napoletano VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024), nuovo arrivato inNapoli, si è raccontato in unpubblicato sui canali social del club. Gli inizi della sua carriera «La mia vita è iniziata toccando la palla sottotutto il giorno sottoa giocare a palla. Erano altri tempi, c’era tutto il quartierenoi bambini che ci ritrovavamo. Erano bei tempi». «Ho iniziato a giocare a cinque anni alla Virtus Poligno, sotto una piccola società, a 100 metri dafino ai 14 anni. Poi a 14 anni sono andato al, lì è iniziata un’altra vita. Vivevo da solo, senza genitori e senza amici. È stata dura inizialmente, poi mi sono ambientato. Sono dovuto crescere più in fretta. A 17 anni sono andato alla Juve in Primavera. Due anni, poi ho iniziato con i giri in prestito per tutta Italia e ora sono qua». Il suo idolo «Ero un bambino vivace da morire.