Sanità sos personale Seicento mail di protesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Meno nomine di dirigenti e più assunzioni di operatori sanitari. È questo in sintesi il pensiero del Movimento rinascita Morelli autonomo che si rivolge ai vertici di Asst Valtellina e Alto Lario dopo le scelte effettuate nei giorni scorsi per motivi organizzativi. La caselladel movimento sondalino è stata letteralmente “presa d’assalto” dai suoi associati che hanno dimostrato la loro contrarietà a queste nomine e chiesto, invece, di implementare il numero di medici, infermieri e, in generale, di operatori sanitari. Figure che scarseggiano. E la valanga diarrivate al comitato ha sorpreso anche i vertici dello stesso, perché solitamente nel periodo estivo le persone sono in vacanza e non si dedicano troppo alle problematiche sociali.