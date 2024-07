Rugby | Italia a Sapporo domenica la sfida con il Giappone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Nazionalena diè arrivata a21 luglio alle 14.05 locali (7.05ne) saràalnel terzo ed ultimo Test Match del Tour Estivo 2024. “Abbiamo optato per non avere una formazione sperimentale. Odiase e Mey non sono scesi in campo in questo tour ma per loro è stata una grande esperienza per vivere da vicino il livello internazionale. Sono due giocatori che hanno giocato tutto l’anno negli Espoirs di Oyonnax e Clermont. Per la prossima gara con il, dato quello che abbiamo visto nelle partite e in allenamento nelle scorse settimane, abbiamo fatto le scelte che riteniamo migliori per la partita che ci aspetta. Ho parlato con entrambi e hanno perfettamente capito le selezioni. Ruzza aveva accusato un problema alla schiena dopo Tonga, ma niente di grave.