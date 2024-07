Renzi-Lotito rissa in Senato | Fai tristezza Poi la gaffe dell’ex premier | succede di tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scontro tra pesi massimi nel ring del. Da una parte Matteo, dall’altra Claudio, patron della Lazio ed eletto al Parlamento in quota Forza Italia. Nel giorno del voto in Europa che ha portato al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue, al centro dei lavori c’era il decreto liste d’attesa, quindi la sanità. A parlare è Matteo, leader di Italia Viva, ma durante il suo intervento è costretto a interrompersi più volte a causa del forte brusio.si guarda intorno e si accorge che la confusione sarebbe prodotta dai banchi di Forza Italia. Dunque l’exchiede ad Anna Rossomando, presidente di turno, di far rispettare il silenzio in aula durante gli interventi. Il tentativo della presidente Rossomando, però, non va a buon fine.