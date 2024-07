Regione Lazio sbloccate 46mila pratiche di condono edilizio ferme da anni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – “La legge approvata in Consiglio Regionale, composta da quattro articoli, modifica le norme regionali suldel 2004, consentendo la sanatoria delle costruzioni realizzate in aree su cui solo successivamente era stato apposto un vincolo. La norma si applica esclusivamente alleancora pendenti negli uffici comunali e per le quali molti cittadini avevano anche già versato soldi. Nelsaranno circa 46 mila le domande di, alcune delle quali attendono una risposta da oltre 30”. Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari. “Con l’istruttoria – prosegue – delle quasi 624 mila domande residue, nelrestano da incassare circa 3,6 miliardi di euro tra obne statale, regionale, oneri concessori, danno ambientale, diritti di segreteria ed istruttoria.