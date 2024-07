Quando Borsellino interrogò Mutolo io ero presente Su via D’Amelio mi sono fatto un’idea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Premessa necessaria. Ho assistito decine di magistrati, nel corso di centinaia di interrogatori di pentiti di Cosa nostra. In pochissimi verbali viene indicato il mio nome. La decisione di ometterlo, ha origine lontane, quand’ero negli anni 80 in servizio alla Mobile di Palermo. Il motivo era legato da ragioni di sicurezza, in relazione alle mie conoscenze personale di gran parte del gotha mafioso del territorio dovenato e da minacce nel frattempo pervenute. Tant’è che negli atti del maxiprocesso, viene giustificata la mancanza di firma in alcuni atti. Tale prassi, su decisione del Viminale, specie dopo l’allontanamento d’ufficio da Palermo, si protrae negli anni, anche in servizio alla DIA. Hoquesta premessa, perché nei tre interrogatori compiuti a luglio da Paoloa Gaspare, io non compaio pur essendo stato